Usa: la flotta di palloni-spia guidata dall'esercito cinese. Spiati 40 paesi

La flotta di palloni-spia della Cina è guidata dall’esercito cinese. Lo afferma un funzionario del Dipartimento di Stato citato dai media americani, secondo il quale la flotta di palloni cinesi ha spiato oltre 40 paesi.

La Cina accusa gli Stati Uniti di condurre una «guerra di informazione» contro Pechino, e definisce «irresponsabile» il comportamento di Washington sulla questione del pallone spia cinese abbattuto dagli Usa al largo delle coste sud-orientali del Paese. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, in risposta alle accuse degli Stati Uniti a Pechino di avere violato la sovranità di altri Paesi, oltre agli Usa, in diverse parti del mondo, con una «flotta» di palloni spia avvistati nei cinque continenti per anni.

«Gli Stati Uniti affermano che il pallone fa parte di una cosiddetta flotta», ha dichiarato la portavoce. «Penso che questo faccia parte della guerra di informazione degli Stati Uniti contro la Cina», ha aggiunto, definendo «irresponsabile» la reazione al pallone aerostatico cinese degli Stati Uniti, che ha accusato di «abusare della forza indipendentemente dalle ripetute spiegazioni e comunicazioni della Cina».

