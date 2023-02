Nuovo attacco missilistico russo su larga scala in Ucraina: 6 morti

La Russia ha colpito la notte scorsa, durante il 15mo attacco su larga scala contro l’Ucraina dall’inizio dell’invasione, obiettivi nel nord e nell’ovest del Paese, oltre che nelle regioni di Dnipropetrovsk e Kirovohrad: lo ha reso noto su Telegram il capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. In tutto sei persone sono rimaste uccise: tre a Pokrovsk, due a Bakhmut e una ad Avdiivka.

«Un altro attacco missilistico da parte dei russi. Hanno lanciato missili e UAV (droni, ndr) di notte. Purtroppo, ci sono attacchi nel nord e nell’ovest dell’Ucraina, così come nelle regioni di Dnipropetrovsk e Kirovohrad», ha scritto l’alto funzionario. Yermak ha aggiunto che le forze russe hanno cambiato tattica, utilizzando finti obiettivi per operazioni di sorveglianza prima degli attacchi e per confondere la difesa aerea di Kiev. "Tuttavia - ha sottolineato -, le unità di difesa aerea hanno abbattuto la maggior parte dei missili e degli UAV del nemico». Come riportato in precedenza, i russi hanno colpito infrastrutture critiche nella regione di Leopoli, hanno riferito le autorità locali su Telegram. L’Aeronautica militare ha poi precisato che alcuni di missili X-22 hanno colpito infrastrutture critiche in varie regioni.

