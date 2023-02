Non ce l’ha fatta il bambino di 12 anni che era stato salvato 296 ore dopo il sisma. Secondo quanto riportano i media turchi, sarebbe morto in ambulanza mentre veniva portato in ospedale.

Il 12enne era stato estratto dalle macerie di un edificio del distretto di Antiochia, nella provincia di Hatay, insieme ad altre due persone. Secondo alcune ricostruzioni, si tratterebbe dei genitori del piccolo.

© Riproduzione riservata