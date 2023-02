Guerra in Ucraina. Gli Usa: "Cina pronta a fornire armi alla Russia"

La Cina sta valutando la possibilità di fornire alla Russia armi e munizioni per la guerra in Ucraina. Lo ha detto in un’intervista a Cbs news il segretario di Stato americano Anthony Blinken a poche ore dal loro incontro a Monaco con il più alto diplomatico cinese Wang Yi. Al momento le aziende cinesi stanno fornendo «supporto non letale» alle forze di Vladimir Putin, ma se Pechino fornirà armi a Mosca, ha ribadito Blinken, ci saranno «gravi conseguenze» per la Cina. La preoccupazione di Washington è basata «su una serie di informazioni che abbiamo ricevuto», ha aggiunto il segretario senza tuttavia precisare quali.

A Monaco la Conferenza sulla Sicurezza

Al via la terza giornata della Conferenza di Monaco sulla Sicurezza. "Zelensky e l'Ucraina non hanno abbastanza munizioni, ma hanno abbastanza motivazione. Devono essere riforniti meglio.

Questa guerra avviene sul territorio europeo e ha conseguenze per la nostra sicurezza". Lo ha detto l'Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Ue, Josep Borrell a Monaco, alla conferenza sulla Sicurezza.

"Dobbiamo rafforzare la difesa dell'industria. Dobbiamo produrre più munizioni anche per tutti noi. La priorità deve restare l'Ucraina. Non vanno confusi gli obiettivi di breve e medio termine. A brave termine la priorità sono e munizioni per l'Ucraina", ha evidenziato Borrell.

"La svolta epocale di Olaf Scholz non è solo per la Germania ma per tutto il mondo", ha evidenziato. "L'Ucraina diventerà certamente un membro dell'Ue. Dopo il bombardamento della Russia è diventato assolutamente chiaro che l'Ucraina appartiene all'Europa", ha proseguito Borrell. "Dopo seguiranno diversi Paesi balcanici". "E dobbiamo capire come opereremo, dovremo cambiare determinate procedure". Per l'Ucraina sarà un compito difficile, ha anche sottolineato, "aveva già davanti a sè molti compiti prima della guerra", ha spiegato e "adempiere a questi compiti mentre cadono le bombe è molto difficile". Ma la commissione agisce più velocemente che mai".

