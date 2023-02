La Corea del Nord lancia un altro missile balistico

La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico. Lo riferiscono i militari sudcoreani, senza specificare di quale tipo. Si tratta del secondo lancio in meno di 48 ore e avviene all’indomani delle esercitazioni congiunte USA-Corea del Sud, ha annunciato il comando delle forze armate di Seoul. «Lunedì la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non specificato verso il Mare Orientale" (anche noto come Mar del Giappone), ha detto l’esercito

sudcoreano, citato dall’agenzia di stampa ufficiale Yonhap.

