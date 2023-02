Putin contro l'Occidente: "La pedofilia è la norma, puniremo chi ci minaccia". Gli Usa: "Discorso assurdo"

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che è necessario proteggere i bambini russi dagli attacchi mediatici dall’Occidente, dall’ideologia del degrado e della degenerazione.

«Siamo obbligati a proteggere i nostri figli e lo faremo. Proteggeremo i nostri bambini dal degrado e dalla degenerazione», ha detto il leader del Cremlino nel suo discorso all’Assemblea federale. «In Occidente sono diretti verso una vera catastrofe spirituale. Le èlite, va detto francamente, stanno semplicemente impazzendo e sembra che non se ne preoccupino. Ma questo è il loro problema, e noi siamo obbligati a proteggere i nostri figli», ha detto.

Secondo Putin, l’Occidente sceglie prima di tutto la gioventù russa come bersaglio dei suoi attacchi mediatici. «Non possono non rendersi conto che è impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Pertanto, stanno conducendo attacchi nel campo dell’informazione sempre più aggressivi contro di noi». «E anche qui mentono costantemente, distorcono i fatti storici, non fermano gli attacchi alla nostra cultura, alla Chiesa ortodossa russa e ad altre organizzazioni religiose tradizionali del nostro Paese», ha accusato Putin.

A suo avviso, neanche l’Occidente risparmia i propri popoli. «Guardate cosa stanno facendo con i loro stessi popoli: la distruzione della famiglia, dell’identità culturale e nazionale, la perversione e l’abuso dei bambini, fino alla pedofilia, sono dichiarate la norma della loro vita e i sacerdoti sono costretti a benedire i matrimoni tra persone dello stesso sesso», ha sottolineato Putin.

L'appello: "Punire i traditori della Russia"

Chi «tradisce» la Russia verrà giudicato in base alla legge, ma Mosca non intraprenderà una «caccia alle streghe», ha dichiarato il presidente russo. «Chiunque intraprenda la strada del tradimento diretto, commetta atti terroristici e altri crimini contro la sicurezza della nostra società, l’integrità territoriale del Paese, sarà perseguito dalla legge», ha affermato. Allo stesso tempo, ha osservato il presidente, «non diventeremo mai come il regime di Kiev e le élite occidentali», che, a suo dire, sono impegnate nella «caccia alle streghe».

Usa, "assurdo" il discorso di Putin contro l'Occidente, nessuna minaccia alla Russia

Gli Stati Uniti hanno replicato al discorso anti-occidentale del presidente russo Vladimir Putin, denunciandone «l'assurdità». «Nessuno sta attaccando la Russia. C'è una sorta di assurdità nell’idea che la Russia fosse sotto qualche forma di minaccia militare da parte dell’Ucraina o di chiunque altro», ha commentato il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

"Un trilione di rubli a sostegno dell'economia contro le sanzioni"

La Federazione Russa ha intanto stanziato oltre un trilione di rubli a sostegno della sua economia per contrastare le sanzioni (occidentali): fondi che saranno reperiti non con emissione (di titoli) ma con un forte contributo del mercato: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin parlando al parlamento, citato dalla Tass. Il capo del Cremlino ha aggiunto che molte industrie nell’ultimo anno non solo non hanno diminuito la loro produzione, ma l’hanno anzi aumentata, e che anche l’agricoltura ha mostrato una crescita a due cifre». «Grazie ad una buona bilancia dei pagamenti della Russia, non abbiamo bisogno di inchinarci e mendicare soldi all’estero».

"Chi ha portato i soldi all'estero è stato saccheggiato"

«Chi ha portato i fondi all’estero, è stato saccheggiato, derubato, ha perso tutto, erano certo risorse legalmente detenute. Aggiungerò un semplice dettaglio: nessuno dei semplici cittadini del Paese è dispiaciuto per chi ha perso i capitali all’estero, per chi si è comprato yacht e ora ha i fondi bloccati», ha detto Putin aggiungendo che «per l’Occidente sono cittadini di seconda classe». «Ma c'è una seconda scelta: lavorare per la propria patria e questi imprenditori sono tanti e qui è il futuro del business».

"Un fondo speciale per il sostegno alle famiglie dei caduti"

Il presidente annuncia inoltre un fondo speciale per i familiari dei soldati caduti. Putin ha detto comprendere quanto sia difficile per i parenti dei soldati russi morti combattendo in Ucraina e ha detto che fornirà loro un «sostegno mirato» con un nuovo fondo speciale.

«Tutti capiamo, io capisco quanto sia insopportabilmente difficile ora per le mogli, i figli, le figlie dei soldati caduti, i loro genitori, che hanno cresciuto degni difensori della Patria», ha detto Putin ai legislatori del Parlamento russo.

© Riproduzione riservata