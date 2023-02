Biden pensa già al prossimo voto: “Mi ricandiderò nel 2024”

Joe Biden ha ribadito la sua intenzione di cercare di ricandidarsi per un secondo mandato nel 2024 ma ha anche ammesso che è «legittimo» che le persone si facciano domande sulla sua età. «La mia intenzione è stata fin dall’inizio di correre per un secondo mandato. Ma ci sono troppe cose che dobbiamo realizzare a breve termine prima che io inizi una campagna», ha detto il presidente in un’intervista a Abc news. A 80 anni Biden è il presidente più anziano in carica nella storia degli Stati Uniti. «L'unica cosa che posso dire a chi si preoccupa della mia età: è guardatemi», ha detto.

