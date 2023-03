Due bombardieri B-52 verso il confine ucraino sorvolano Sicilia e Calabria

Dopo che i russi hanno lanciato un'offensiva missilistica contro Kiev, una coppia di bombardieri B-52 ha sorvolato per diverse ore i Paesi del Mar Nero più esposti al pericolo del Cremlino. Stando a quanto riporta La Repubblica, si è trattato di una missione voluta dagli Stati Uniti per rassicurare gli alleati e mettere in guardia Vladimir Putin, che ha impiegato sei missili supersonici contro i quali esisterebbero scudi anti-aerei efficaci.

"La coppia di bombardieri, infatti, ha tenuto accesi i trasmettitori di posizione, cosa che in genere i velivoli militari non fanno: una scelta che ha permesso a tutti di seguirne gli spostamenti verso l'area del conflitto", ha spiegato Gianluca Di Feo su La Repubblica.

I B-52, che sono decollati dalla base spagnola di Moron de La Frontera, hanno sorvolato anche l'Italia. Sono passati per Palermo, la Calabria e il Salento per poi proseguire verso la Bulgaria e la Romania. Infine, si sono avvicinati al confine dell'Ucraina e alla Moldavia e sono tornati indietro passando sopra le Marche e la Toscana.

Cosa sono i bombardieri B-52

I bombardieri B-52 sono aerei da guerra strategici a lungo raggio, che hanno rappresentato uno dei pilastri dell'aviazione degli Stati Uniti per decenni. Sono stati introdotti nel 1955 e, nonostante la loro età, rimangono in servizio attivo nella United States Air Force (USAF).

Il B-52 è stato progettato per svolgere missioni di bombardamento strategico nucleare durante la Guerra Fredda e la sua potenza di fuoco lo ha reso un deterrente convincente contro l'Unione Sovietica. Il modello B-52 è stato sviluppato dalla Boeing Company e rappresenta l'aereo militare in servizio più longevo della storia degli Stati Uniti.

Il B-52 ha una struttura imponente, con una lunghezza di 48,5 metri e un'apertura alare di 56 metri. Può volare a una velocità massima di circa 1.000 chilometri orari e ha un'autonomia di circa 14.000 chilometri senza rifornimento in volo.

Il B-52 ha partecipato a numerosi conflitti militari, come la Guerra del Vietnam, la Guerra del Golfo e la Guerra in Iraq. Anche se la sua funzione primaria era il bombardamento strategico, il B-52 è stato anche utilizzato in missioni di ricognizione e di sorveglianza.

Negli ultimi anni, la sua presenza è stata rafforzata in seguito alla ripresa delle tensioni tra Stati Uniti e Russia, che ha portato a un maggiore dispiegamento di B-52 nella regione europea. Inoltre, il B-52 è stato impiegato in missioni di sostegno alle forze armate statunitensi impegnate nella lotta contro il terrorismo in Medio Oriente.

