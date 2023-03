Il presidente cinese Xi in visita da Putin: "Con Russia pronti a salvaguardare ordine mondiale"

«La Cina è pronta, insieme con la Russia, a salvaguardare l’ordine mondiale basato sul diritto internazionale». Lo ha affermato il presidente cinese, Xi Jinping, arrivando a Mosca per una visita ufficiale che durerà fino a mercoledì. «La Cina e la Russia hanno relazioni di buon vicinato e sono reciprocamente partner affidabili», ha aggiunto Xi, secondo quanto riporta l’agenzia Tass, rilanciata dal Guardian. (AGI)

La Cina, ha proseguito Xi, «è Cina è pronta con la Russia a sostenere risolutamente il sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite, a difendere l’ordine mondiale basato sul diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali basate sugli scopi e sui principi della Carta delle Nazioni Unite, a sostenere il vero multilateralismo, promuovere il multipolarismo nel mondo e democratizzare le relazioni internazionali, promuovere lo sviluppo della governance globale in una direzione più giusta e razionale».

«Sono molto lieto di tornare, su invito del presidente Vladimir Putin, nella terra del nostro vicino per una visita di Stato. A nome del governo e del popolo cinese, esprimo sinceri saluti e auguri al governo e al popolo della Russia», ha aggiunto Xi, secondo quanto si legge sul sito dell’agenzia Tass.

«Durante questa visita scambierò opinioni approfondite con il presidente Putin sulle relazioni bilaterali e su importanti temi regionali e internazionali di reciproco interesse e delineerò un piano per lo sviluppo dell’interazione strategica e della cooperazione pratica», ha aggiunto Xi.

Il leader cinese ha richiamato l’attenzione sul fatto che 10 anni fa, durante la sua prima visita in Russia, lui e Putin hanno aperto una nuova pagina nello sviluppo globale delle relazioni sino-russe. «Durante questi 10 anni, i legami bilaterali sono stati rafforzati e sviluppati sulla base del non allineamento, creando un nuovo modello di relazioni interstatali nello spirito del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione proficua», ha sottolineato Xi.

© Riproduzione riservata