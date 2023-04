Bimbo di due anni trovato morto tra le fauci di un alligatore. Poco prima la madre uccisa dal marito

Un bambino di due anni, scomparso dopo che sua madre è stata trovata assassinata nell'appartamento di famiglia a St. Petersburg, in Florida, è stato trovato morto venerdì sera tra le fauci di un alligatore. La polizia ha arrestato il padre del bambino, sospettato di omicidio. La notizia è riporttata da CbsNews.

Il corpo di Taylen Mosley è stato trovato in un'area ricreativa, ha riferito il capo della polizia di St. Petersburg, Anthony Holloway, in una conferenza stampa venerdì sera. I detective stavano cercando l'area intorno al parco Dell Holmes quando hanno notato un alligatore con qualcosa in bocca, ha spiegato Holloway. Hanno sparato un colpo all'alligatore che ha lasciato cadere l'oggetto e il corpo del bambino è stato recuperato intatto.

Il padre del bambino, Thomas Mosley, 21 anni, è stato accusato di due omicidi di primo grado, quello della compagna Pashun Jeffery, 20 anni, e del figlio Taylen Mosley. La causa esatta della morte di Taylen rimane sconosciuta, ha dichiarato Holloway, aggiungendo che Jeffery è stata trovata accoltellata più volte. Jeffery e suo figlio erano stati visti per l'ultima volta intorno alle 17:20 di mercoledì.

La polizia ha dichiarato che i vicini hanno sentito un forte rumore nei pressi dell'appartamento intorno alle 20:30, ma non hanno chiamato la polizia. La madre di Jeffery ha contattato il gestore dell'appartamento il giorno successivo, dopo non aver sentito più sua figlia, e così è stata trovata morta.

