Brexit, code fino a 17 ore per i britannici a Dover: disagi per famiglie, turisti e camionisti

Sono stati risolti i problemi agli imbarchi dei traghetti a Dover, nel sud-est dell’Inghilterra, dove nel fine settimana si sono formate lunghe code con centinaia di pullman di turisti, auto con famiglie e e camion rimasti in attesa fino a 17 ore. Secondo le autorità portuali dalla mezzanotte il traffico scorre normalmente dopo giorni di interruzioni e ritardi.

Una «zona cuscinetto» all’interno del porto è stata svuotata dai pullman, particolarmente colpiti da questo nuovo intasamento a Dover, che si aggiunge a quelli accaduti in passato. Fra le cause i ritardi nei controlli doganali fra Regno Unito e Francia introdotti dopo la Brexit oltre al maggiore afflusso di corriere in vista delle vacanze pasquali e anche il cattivo tempo nel Canale della Manica.

Non sono mancate le polemiche dopo che alcuni esperti hanno puntato il dito contro la lentezza nei controlli dei passaporti dopo il divorzio britannico dall’Ue. Mentre per la ministra degli Interni Suella Braverman è dipeso da una «combinazione di fattori», a partire dall’elevato afflusso di pullman. Scenari del genere si ripetono da tempo: un anno fa più di 2mila mezzi pesanti erano rimasti bloccati a lungo in una coda di oltre trenta chilometri.

