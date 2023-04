Trump arrestato per una pornostar: "La vicenda è surreale"

Con il suo ingresso in tribunale, dove si è costituito per la vicenda della pornostar, Donald Trump è tecnicamente «under arrest», sotto arresto, come riferiscono la Cnn ed altri media americani. Per ora però non ci sono notizie di manette ai polsi del tycoon.

Donald Trump, a New York per l’incriminazione nell’udienza sul caso della pornostar Stormy Daniels, ha parlato di «caccia alle streghe» accusando il giudice di essere di parte e chiede di spostare il processo a Staten Island.

«Oggi è il giorno in cui un partito politico al potere arresta il suo principale oppositore» aveva scritto in una mail ai sostenitori.

Fuori dal tribunale una folla di giornalisti e supporter, i fotografi hanno potuto fare ingresso in aula per scattare immagini prima dell’udienza, ma sono state vietate le telecamere. Per Trump né manette né foto segnaletica.

