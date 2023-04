Terremoto di magnitudo 6.3 colpisce l'oceano Pacifico al largo di Panama

Un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito l’Oceano Pacifico al largo di Panama, secondo l'Istituto di geofisica statunitense USGS, ma la protezione civile panamense non ha segnalato vittime o danni. La scossa, avvenuta a circa 80 km dalla costa di Panama a una profondità di 13 chilometri, secondo l’Usgs, è stata avvertita in gran parte del Paese, compresa la capitale situata a circa 350 km dall’epicentro. Secondo la Protezione civile panamense (Sinaproc), che da parte sua ha riportato una magnitudo di 6.7, il sisma è avvenuto alle 17:18 ora locale (0:18 in Italia). Il terremoto non ha generato uno tsunami.

© Riproduzione riservata