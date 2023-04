Il Dalai Lama chiede ad un bambino di "succhiargli la lingua". Poi si scusa

Il leader spirituale tibetano, il Dalai Lama, è stato costretto a scusarsi dopo che un video in cui chiedeva a un ragazzino di succhiargli la lingua ha scatenato forti reazioni sui social media. Il video, che è diventato virale, mostra il Dalai Lama, 87 anni, che bacia sulle labbra un bambino chinato per rendergli omaggio. Il monaco buddista viene quindi visto tirare fuori la lingua mentre chiede al giovane di succhiarla.

«Puoi succhiarmi la lingua», si sente dire nel video girato durante un evento a McLeod Ganj, un sobborgo della città di Dharamshala nel nord dell’India, il 28 febbraio. «Sua Santità desidera scusarsi con il ragazzo e la sua famiglia, nonchè con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che ha le parole potrebbero aver causato», si legge in un comunicato diffuso sull'account Twitter ufficiale del Dalai Lama. «Sua Santità spesso prende in giro le persone che incontra in modo innocente e giocoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere», ha aggiunto, esprimendo «rammarico» per quanto accaduto.

Gli utenti di Twitter hanno criticato il video, definendolo «disgustoso», dopo che ha iniziato a circolare ieri. Il Dalai Lama rimane il volto universalmente riconosciuto del movimento per l’autonomia tibetana. Ma la fama globale di cui godeva dopo aver vinto il Premio Nobel per la Pace nel 1989 si è affievolita come anche la pioggia di inviti a incontrare i leader mondiali e le star di Hollywood: in parte perchè l’anziano leader ha ridotto il suo programma di viaggi, ma anche a causa del crescente peso economico e politico della Cina sul resto del mondo. Pechino lo accusa di voler dividere il Paese e lo ha definito «un lupo travestito da monaco».Nel 2019, il Dalai Lama si era scusato per aver detto alla Bbc che se il suo successore fosse stato una donna, avrebbe dovuto essere «attraente».

