Dramma in pista, il pilota Craig Brenn muore durate la ricognizione di un rally

Un tragico incidente si è verificato durante la ricognizione per il rally di Croazia, quarto evento del campionato WRC previsto per il 20-23 aprile. Il pilota della Hyundai, Craig Breen, ha perso la vita mentre il suo co-pilota James Fulton è rimasto illeso. La notizia è stata confermata dalla Hyundai stessa tramite un comunicato stampa nel quale esprime profondo cordoglio per la perdita del pilota. Breen, 33enne irlandese, aveva recentemente ottenuto un promettente secondo posto nel Rally di Svezia, tornando alla Hyundai all'inizio della stagione. La casa automobilistica ha dichiarato di non rilasciare ulteriori commenti in merito.

