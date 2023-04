Abusi sessuali durante il Grande Fratello: condannato a 15 mesi un partecipante

Condanna in primo grado a 15 mesi di carcere José María López, accusato di aver commesso abusi sessuali ai danni di una donna nel corso della partecipazione di entrambi al programma tv "Grande Fratello" versione spagnola, nel 2017. Lo si apprende da un comunicato ufficiale, ripreso anche da diversi media.

Stando alla giudice responsabile del caso, l’uomo abusò della vittima mentre quest’ultima era sotto gli effetti dell’alcool, "quando entrambi si trovavano in uno stesso letto». L’atto di violenza proseguì anche dopo che la donna rimase «incosciente» e fu interrotto solo dall’intervento di un membro del team responsabile del reality. La sentenza stabilisce anche una condanna per responsabilità civile nei confronti della casa produttrice del programma, Zeppelin Televisión S.A., per aver mostrato alla vittima il girato dell’episodio di abusi sessuali ai suoi danni senza che la donna avesse espresso il proprio consenso. I fatti sono avvenuti nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2017. Pochi giorni dopo, López fu espulso dal programma. La vittima, invece, fu fatta tornare a casa per ricevere assistenza psicologica.

