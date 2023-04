In Afghanistan i talebani vietano l'istruzione anche ai maschi

Il governo talebano ha ordinato la sospensione temporanea di tutte le attività educative in due province del sud dell’Afghanistan, estendendo le restrizioni all’istruzione anche a giovani e ragazzi. Uno 'stop' all’istruzione che arriva un anno e mezzo dopo il veto che limitava l’istruzione delle giovani.

In una lettera inviata alle province meridionali di Kandahar e Helmand, il ministero dell’Istruzione ha ordinato di «sospendere tutte le attività educative fino a quando non si rivedranno i progetti e le attività delle istituzioni educative e non si risolveranno questioni controverse a livello nazionale». La sospensione è a partire da oggi, lunedì.

