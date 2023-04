Una ragazza sbaglia auto in Texas, il proprietario le spara. Terzo caso in pochi giorni negli Usa

Nuova follia delle armi in America. Una cheerleader in Texas sbaglia auto in un parcheggio e il proprietario, il 25enne Pedro Tello Rodriguez Jr, apre il fuoco ferendo la ragazza e un’altra cheerleader nelle vicinanze. L'incidente è avvenuto a Elgin, non lontano da Austin. La polizia ha arrestato Pedro Tello Rodriguez Jr. Una delle cheerleader ferite è in condizioni gravi ed è ricoverata in ospedale

Questa settimana è stato l'ennesimo caso negli Usa in cui giovani sono stati uccisi dopo essere apparentemente andati nel posto sbagliato per errore, tra cui un sedicenne colpito alla testa dopo aver suonato il campanello sbagliato a Kansas City e un ventenne ucciso dal proprietario di una casa in cui aveva inavvertitamente trasformato il vialetto.

Gli Stati Uniti sono l'unica nazione con più armi civili che persone , con circa 120 pistole ogni 100 americani, secondo lo Small Arms Survey. Elgin è una città di circa 10.000 persone a circa mezz'ora di auto a est di Austin.

