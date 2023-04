Cappotto incastrato nelle porte, donna muore trascinata dal treno nella metro

Sabato scorso intorno alle 16 la stazione della metropolitana Bel-Air a Parigi è stata teatro di un grave incidente in cui una donna è morta dopo essere stata travolta da un treno. La vittima, nata nel 1977, è rimasta incastrata con il cappotto mentre scendeva dal treno e non è riuscita a liberarsi prima che il treno ripartisse in direzione di Nation. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, la donna, che secondo un testimone era accompagnata dal marito e dal figlio, non è stata rianimata e il decesso è stato dichiarato sul posto. Il commissariato del XII arrondissement sta conducendo un'indagine sulle cause della morte.

Il conducente, sotto shock, è stato assistito dai responsabili e dai vigili del fuoco, e la RATP ha espresso le sue condoglianze alla famiglia. Il traffico sulla linea 6 è stato interrotto per diverse ore tra le stazioni Nation e Daumesnil.

Mandy, una donna di trent'anni che vive vicino alla stazione della metropolitana Bel-Air, ha raccontato di aver visto la stazione chiusa e almeno cinque veicoli dei pompieri parcheggiati di fronte quando è arrivata con il suo ragazzo. Un agente della RATP ha confermato che si era verificato un grave incidente. La stazione è rimasta chiusa per diverse ore e si è formata una folla di persone curiose di vedere cosa fosse successo.

