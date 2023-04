Drone ucraino cade vicino a Mosca. Lavrov a New York per presiedere il Consiglio Onu

Un drone che trasportava 17 chilogrammi di esplosivo è precipitato nella periferia di Mosca, lo riferisce il canale Telegram russo Baza ripreso dall’agenzia di stampa Tass.

E' stato trovato da una residente in un’area boschiva vicino a Noginsk nel pomeriggio del 23 aprile. La donna ha riferito alla polizia di aver trovato un grosso drone a 300 metri da casa sua. Il drone caduto era un UJ-22 Airborn di fabbricazione ucraina, lungo 3,5 metri. Sembra che abbia esaurito il carburante nel serbatoio. All’interno sono state trovate circa 30 bricchette, del peso di 570 grammi ciascuna, con dentro dell’esplosivo. Si sospetta che fosse caricato C4. Gli artificieri hanno dovuto lavorare sul luogo dello schianto per circa cinque ore. Non si sa ancora da dove sia stato lanciato.

Lavrov a New York, domani presiederà il Consiglio di sicurezza Onu

Intanto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, è arrivato a New York, dove domani presiederà una riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Ne dà notizia la portavoce Maria Zakharova sul suo canale Telegram.

