Ucraina, la centrale nucleare di Zaporizhzhia interrompe la produzione

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, è stata nuovamente tagliata fuori dalla rete elettrica. Lo hanno riferito le autorità occupanti filo-russe, precisando che «a causa dell’interruzione di una linea ad alta tensione (...) la centrale ha perso la sua fornitura esterna di energia elettrica». Si stanno accertando le cause del blocco della linea elettrica mentre i generatori diesel di emergenza sul posto sono stati attivati per garantire il funzionamento.

Il direttore generale dell’Aiea Rafael Mariano Grossi in un tweet ha affermato che la situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia «è estremamente vulnerabile, non può continuare», dopo che il sito ha dovuto disconnettersi dalla rete elettrica ucraina. «La centrale questa mattina è scollegata dalla rete elettrica esterna per la settima volta durante il conflitto, sta usando adesso generatori diesel di emergenza per l'alimentazione. Dobbiamo decidere di proteggere l’impianto ora», ha scritto.

Kiev, continuano i combattimenti a Bakhmut

Le forze armate ucraine hanno riferito che i combattimenti a Bakhmut continuano, nonostante la Russia abbia annunciato di aver completato nel fine settimana la conquista della città nell’Ucraina orientale. «Il nemico continua a condurre azioni offensive. I combattimenti per la città di Bakhmut continuano», ha fatto sapere Kiev, aggiungendo che nelle ultime 24 ore le forze russe hanno «cercato senza successo di recuperare le posizioni perdute a sud dell’insediamento di Ivanivske», vicino a Bakhmut.

