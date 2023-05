New York, la legge sul contrasto alla discriminazione in base al peso e all'altezza è realtà

E' entrata in vigore a New York la legge che vieta di discriminare le persone secondo la loro altezza e il loro peso quando sono alla ricerca di un lavoro o di una casa. Il disegno di legge era passato dal Consiglio Comunale della città statunitense (con 44 voti a favore e 5 contrari) all'inizio di maggio e adesso è stato reso effettivo dal sindaco Eric Adams, facente parte del partito democratico ed in sella alla Giunta comunale dal gennaio del 2022. Questa norma s'inserisce in un contesto più ampio di lotta alla discriminazione in base a peso e all'altezza. «Gli ambienti di lavoro devono essere inclusivi, ricordando che è dimostrato che l'aspetto del corpo non è necessariamente indice di salute - ha commentato il primo cittadino - Con questa legge vogliamo contribuire a creare luoghi di lavoro e ambienti di vita più inclusivi e proteggere dalla discriminazione».

Negli stati di Washington e del Michigan questa legge è già in vigore, mentre è ancora sub iudice in Massachussets e in New Jersey. La questione obesità negli Usa è molto dibattuta: più del 40% della popolazione soffre di questo disturbo. New York ha già attuato norme per il contrasto ad altre discriminazioni in base ad età, orientamento sessuale, religione, genere e etnia.

© Riproduzione riservata