Bisonte bianco nasce in Wyoming, caso rarissimo: accade una volta su 10 milioni VIDEO

Un evento rarissimo è accaduto in un parco del Wyoming: è nato un bisonte bianco, un fenomeno che secondo la National Bison Association si verifica una volta su dieci milioni.

Anche la madre, di nome Wyoming Hope, è un bisonte bianco di due anni ma in entrambi i casi, assicurano le autorità del Bear River State Park a Evanston, non si tratta di albinismo.

? ? This rare white bison calf is not even two weeks old and already a star at Bear River State Park, just outside of Evanston, Wyoming. If you see this pair, remember to give them plenty of space!

