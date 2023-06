Musk e Zuckerberg pronti a combattere su un ring di Las Vegas. E scatenano l'ilarità degli utenti di Twitter

Caso mediatico deflagrato negli Stati Uniti. Elon Musk ( fondatore di Tesla e Paypal e attuale proprietario di Twitter), non appena è venuto a conoscenza del progetto di creazione da parte di Zuckerberg di un social media similare alla piattaforma cinguettante, lo ha sfidato in un combattimento al Vegas Octatgon. L'ideazione di Thread (questo il nome del social a cui vorrebbe dar vita l'originario di White Plains), ha, quindi fatto scatenare il magnate sudafricano che, a suon di tweet, ha dapprima lanciato la sfida e, una volta ottenuta risposta affermativa, ha scelto il luogo della contesa. "Ho questa grande mossa che chiamo "The Walrus" (il tricheco, ndr), dove mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nulla", ha sostenuto ironicamente colui che ha lanciato il guanto di sfida.

Zuckerberg, invece, è un grande appassionato di MMA (arti marziali miste) e nell'ultimo periodo si è aggiudicato dei tornei di jjitsu. La scontro verbale trai due è proseguito a lungo, scatenando l'ilarità degli internauti che hanno iniziato a creare meme sulla sfida.