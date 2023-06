Arcipelago delle Galapagos, un errore causa lo sversamento di oltre 1000 litri di gasolio

L'ambiente in cui viviamo è un bene sacro, ma alle volte accadono episodi che mettono a dura prova la sua salubrità. In questo caso si è verificato lo sversamento accidentale in mare di oltre 1000 litri do gasolio. Il luogo interessato è l'arcipelago delle Galapagos (complesso insulare di origine vulcanica al largo delle coste dell'Ecuador) e più specificamente il mare antistante l'isola di Santa Cruz.

Un errore umano durante le operazioni di riempimento del serbatoio di uno yacht stanno mettendo alla prova l'ecosistema ambientale di questa piccola porzione dell'Oceano Pacifico. Le guardie forestali del Parco nazionale delle Galapagos hanno sin da subito approntato delle misure per ridurre al minimo l'impatto ecologico sull'area interessata. Tra questa si è messo in atto la recinzione dell'area marina colpitadallo sversamento, provando a limitare l'espandersi della chiazza di gasolio.