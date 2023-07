Madonna dimessa dall'ospedale, ma non riesce ad alzarsi dal letto

La pop star Madonna si trova in una condizione di salute preoccupante, tanto da non riuscire a lasciare il suo letto, nonostante sia stata dimessa dall'ospedale. L'emergenza sanitaria della cantante è stata annunciata mercoledì 28 giugno, assieme alla sospensione del suo tour celebrativo per il 40° anniversario.

Madonna, 64 anni, è stata ricoverata d'urgenza a causa di un'infezione batterica grave, tanto da richiedere il trasferimento in terapia intensiva. Inizialmente, la star era stata trovata non reattiva, suscitando profonde preoccupazioni tra i familiari.

Giovedì è stata dichiarata "fuori pericolo" e trasferita a casa sua a New York con un'ambulanza privata. Nonostante questo, un recente aggiornamento sulle sue condizioni ha rivelato una preoccupante persistenza dei sintomi, con Madonna che continua a soffrire di vomito incontrollato.

Anche se una fonte ha riferito a Metro.co.uk che la cantante "sta riposando a casa, si sente meglio e sta seguendo le prescrizioni mediche", il timore che circola tra i suoi familiari è palpabile. Questi ultimi avevano precedentemente rivelato di essersi preparati al peggio durante la crisi.