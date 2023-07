Strage negli Usa: killer spara ai passanti per strada a Philadelphia: quattro morti. Sei cadaveri in una casa del South Carolina

Quattro morti e quattro feriti, tra cui due minorenni: è il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera a Philadelphia, Pennsylvania. Lo riporta la polizia locale. Non è chiaro ancora come sia nata la sparatoria. Le vittime avevano un’età tra i 20 e i 59 anni e non sarebbero legati all'assassino. Tra i feriti ci sono due bambini: uno di 2 anni e l’altro di 13. Il killer, inchiodato da un video e arrestato, aveva un fucile tipo Ar-15, una pistola e indossava un giubbotto antiproiettile. Le vittime sono state colpite in posti diversi, per strada, nella zona ovest della città.

Sei persone uccise in casa in South Carolina

Un uomo è stato accusato di omicidio e tentato omicidio dopo che sei cadaveri sono stati trovati in una casa in South Carolina. Lo riportano i media americani. Allertata da una chiamata di emergenza per un accoltellamento nella cittadina di Green Pond, la polizia è arrivata e ha trovato la casa avvolta dalle fiamme e un ragazzino di 13 anni che era riuscito a scappare. L’adolescente, la cui identità non è stata rivelata, ha aiutato gli agenti ad arrestare Ryan Manigo, 33 anni, che poi è stato accusato di aver ucciso sua figlia di 11 anni e sua cognata di 50 anni oltre ad altre quattro persone che non sono state identificate. La polizia non ha rivelato ancora il movente.