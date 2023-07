Missili russi su Odessa, 2 morto e 19 feriti: anche 3 bambini. Colpita la cattedrale della Trasfigurazione

L’attacco russo su Odessa che la notte scorsa ha provocato due morti non ha risparmiato la cattedrale della Trasfigurazione: lo ha reso noto il Consiglio comunale della città. Le immagini di ciò che resta dello storico luogo di culto circolano già sulla rete e mostrano un lato della facciata completamente distrutto, oltre a ingenti danni provocati all’interno della cattedrale. Completata nel 1808, la cattedrale venne demolita dalle autorità sovietiche nel 1936 e fu ricostruita tra il 1999 e il 2003.

Almeno 19 persone, tra cui 4 bambini, sono rimaste ferite nell’attacco russo della notte scorsa su Odessa: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleg Kiper. «Quattordici persone sono state ricoverate in ospedale in città, tra cui tre bambini», ha precisato.

In precedenza il governatore aveva annunciato che un civile era stato ucciso nell’attacco. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su Twitter che ci sarà una rappresaglia per gli attacchi russi su Odessa: «Missili contro città pacifiche, contro edifici residenziali, contro una cattedrale...Non ci sono scuse per il male russo. Questo male perderà. E ci sarà sicuramente una rappresaglia contro i terroristi russi che hanno attaccato Odessa. Sentiranno questa rappresaglia», ha affermato.

Secondo il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino Oleksiy Danilov, con gli attacchi missilistici su Odessa i russi stanno tentando di isolare completamente l’accesso dell’Ucraina al Mar Nero, neutralizzando così gli sforzi internazionali per ripristinare il funzionamento del corridoio del grano. Lo riporta Unian.