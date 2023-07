Guerra in Ucraina, Zelensky: reintegreremo rapidamente la Crimea nello Stato

L’Ucraina riuscirà a reintegrare rapidamente la Crimea nel suo tessuto statale, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky citato dall’agenzia Ukrinform. «Ho tenuto diverse riunioni importanti sulla preparazione di eventi internazionali ad agosto, tra cui la Piattaforma di Crimea. Stiamo anche preparando un elenco di misure di disoccupazione per la Crimea.

Passi completi: sicurezza, economia e sociale. Possiamo reintegrare rapidamente la Crimea nel tessuto statale dell’Ucraina», ha detto Zelensky. Il presidente ucraino ha avvertito quindi «gli occupanti russi di considerare il fatto di tornare a casa di considerare mentre il ponte di Crimea è ancora in qualche modo operativo», afferma Ukrinform. «La Russia perderà questa guerra e nessun missile la salverà», ha concluso Zelensky.

Mosca: "Sventato attacco ucraino a una nave russa nel Mar Nero"

Il servizio di sicurezza federale russo (Fsb) afferma di aver sventato un «attacco terroristico" pianificato contro una delle navi da guerra di Mosca della flotta del Mar Nero che trasportava missili ad alta precisione e di aver arrestato un marinaio russo reclutato dall’intelligence ucraina. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe. Ria Novosti scrive che il marinaio è stato fermato in possesso di due bombe artigianali e che avrebbe cercato di far saltare in aria una delle navi della flotta del Mar Nero.