Guerra in Ucraina, Mosca: "Siamo pronti al dialogo, ma Kiev rifiuta"

La Russia è pronta al dialogo su un accordo politico ma l'Ucraina rifiuta qualsiasi opportunità pur essendo in una situazione non facile.

Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov citato dalla Tass. Gli Stati Uniti prevedono di iniziare prossimamente a consegnare all'Ucraina i carri armati Abrams. Gli Ucraini: 'L'Aiea ha registrato esplosioni vicino al sito di Zaporizhzhia'. Putin e l'Africa, 'più forniture agricole e gratis parte delle armi'. Tajani: 'Il grano russo gratis all'Africa non è la via giusta'.

Gli Stati Uniti, intanto, prevedono di iniziare prossimamente a consegnare all'Ucraina i carri armati Abrams. La notizia è stata riferita a Politco da diverse fonti vicine al dossier. Gli Abrams arriveranno probabilmente sul campo di battaglia ucraino a settembre, mentre le forze di Kiev cercano di riconquistare il territorio in una controffensiva che sta prendendo piede. Il piano prevede l'invio di una prima parte di carri armati Abrams in Germania nel mese di agosto, dove saranno sottoposti alla ristrutturazione finale. Una volta completato il processo, il primo lotto di Abrams sarà spedito in Ucraina il mese successivo.

Aiea registra esplosioni vicino sito di Zaporizhzhia

Esplosioni nell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono state registrate dagli osservatori della missione dell' Aiea (l'Agenzia internazionale per l'energia atomica: lo riferisce il capo della Commissione statale ucraina per la regolamentazione dell'energia atomica Oleg Korikov, citato da Rbc-Ukraine. Korikov ha dichiarato che "la minaccia per la centrale nucleare è cresciuta, perché non c'è certezza che i sistemi di sicurezza funzionino". Le esplosioni sono avvenute ieri e due giorni fa, ha detto.