Kiev: bombe su Kherson per tutta la notte, morta una donna. "Erdogan proporrà a Putin il 'cessate il fuoco' anticipato"

L'esercito russo ha bombardato Kherson (in Ucraina meridionale) per tutta la notte, una donna di 59 anni è morta per un colpo d'artiglieria che ha colpito la sua casa, ci sono feriti, tra cui alcuni soccorritori che stavano spegnendo un incendio scoppiato dopo le esplosioni. Lo riferiscono le autorità ucraine citate dai media. Il capo dell'ufficio presidenziale Andry Yermak ha postato una foto che mostra le fiamme dopo l'attacco russo. "Una notte dura per Kherson. L'esercito russo ha continuato a coprire di fuoco le case dei residenti di Kherson nella parte centrale della città", ha scritto su Telegram il capo del distretto militare regionale Alexander Prokudin. La polizia regionale ha riferito che le truppe russe intorno all'una di notte hanno colpito un edificio residenziale. Mezz'ora dopo, i bombardamenti sono ripresi. Alle tre del mattino un nuovo attacco.

'Erdogan proporrà a Putin un cessate il fuoco anticipato'

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante i previsti colloqui con Vladimir Putin che si dovrebbero tenere a breve, intende proporre la ripresa dei colloqui di pace sull'Ucraina per raggiungere un cessate il fuoco anticipato: lo ha detto all'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti una fonte dell'amministrazione di Ankara. "Erdogan offrirà la sua mediazione ribadendo la tesi che non ci saranno vincitori nella guerra e vinti nel processo di pace", ha detto la fonte, definendo il presidente turco "l'unico leader mondiale" che gode della "sincera fiducia" di Putin e Zelensky".