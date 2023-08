Kiev subisce il peggior attacco dalla scorsa primavera: muoiono due persone in un raid russo

Kiev ha vissuto questa notte il suo più peggior attacco «dalla scorsa primavera», hanno detto stamattina le autorità militari locali dopo che due persone sono state uccise e altre tre ferite in un raid di missili e droni russi sulla capitale ucraina.

Sono scoppiati degli incendi in seguito alle esplosioni in due quartieri di Kiev. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klichko. «I servizi antincendio e di soccorso stanno affrontando un incendio nel distretto di Darnitsky e anche nel distretto di Shevchenkovsky, dove è scoppiato un incendio in un edificio amministrativo», ha scritto il funzionario su Telegram. Dichiarato l’allarme aereo per l’intera Ucraina. Le autorità di Kiev e della circostante regione hanno segnalato almeno due serie di esplosioni. Nelle prime ore di oggi si sono udite esplosioni anche nelle città di Krivoy Rog, Odessa e Cherkassy, nonchè nelle regioni di Kirovograd e Cherkassy, secondo quanto riferisce la Tass, l’agenzia di stampa russa.