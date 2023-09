Kiev: "Le forze ucraine stanno avanzando. Potremo colpire obiettivi in Russia fino a 1.500 km"

«Le forze ucraine stanno avanzando. Nonostante tutto e qualunque cosa si dica, stiamo facendo progressi e questa è la cosa più importante. Siamo in movimento». Lo afferma sui social il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky sui social ha aggiunto: «Senza dubbio proteggeremo l’Ucraina e ripristineremo la libertà in tutto il nostro paese. Crediamo tutti che questa sarà un’Ucraina diversa. Gli stessi confini. La stessa vibrante democrazia.

L’Ucraina continuerà ad essere una delle nazioni più libere d’Europa. Ciò che non ci sarà è il vecchio 'business as usual' per coloro che hanno derubato l’Ucraina e si sono posti al di sopra della legge e di ogni regola. Ringrazio le forze dell’ordine ucraine per essersi attivate per garantire giustizia in ogni caso rimasto in sospeso per decenni. Lo Stato di diritto deve prevalere».

Le forze armate ucraine saranno in grado di colpire obiettivi sul territorio della Russia a una distanza di addirittura 1.500 km. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa Oleksiy Danilov alla Radio ucraina, citato da Unian.

Secondo Danilov, ciò è possibile grazie a due progetti sviluppati internamente dagli ucraini, uno missilistico e uno di droni. «La nazionalità delle armi utilizzate sul territorio della Federazione Russa è ucraina.

Ci sono due aree su cui si sta lavorando per un certo periodo di tempo: un programma missilistico, approvato già nel 2020, per creare missili ucraini propri, e l’uso dei droni, che oggi si sta sviluppando in modo molto potente nel nostro Paese per attirare un gran numero di aziende private», ha dichiarato il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa.

Generale ucraino: "Siamo tra la prima e la seconda linea russa"

Le forze ucraine hanno rotto la prima linea di difesa russa nei pressi di Zaporizhzhia e adesso si trovano prima della seconda fortificazione di Mosca. Lo ha dichiarato il comandante del Gruppo di forze operative e strategiche di Tavria, Alexander Tarnavsky, in un’intervista al Guardian. Secondo Tarnavsky la Russia non credeva che l’esercito di Kiev andasse tanto in profondità, per questo ha dedicato il 60% del suo tempo e delle sue risorse alla costruzione della prima linea difensiva e solo il 20% ciascuno alla seconda e alla terza linea. «Stiamo completando la distruzione delle unità nemiche che forniscono copertura alla ritirata delle truppe russe dietro la loro seconda linea difensiva» ha aggiunto il generale. Le forze ucraine hanno impiegato molto tempo a causa di un vasto campo minato che ha costretto i genieri di Kiev a lavorare a fondo per trovare una via libera. Dietro questo avamposto, le truppe russe «restano semplicemente ad aspettare l’esercito ucraino», abbattendo veicoli con proiettili e droni, ha dichiarato Tarnavsky. Ora che la prima linea è stata oltrepassata, però, Mosca è stata costretta a redistribuire le truppe nell’area, dalle linee del fronte all’interno dell’Ucraina occupata, da Kherson e Lyman, ma anche dall’interno della Russia.