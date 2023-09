Due persone uccise da un fulmine su una spiaggia del Messico

Due persone che stavano allontanandosi per un improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche sono state raggiunte e uccise da un fulmine in una spiaggia dello Stato messicano di Michoacán.

Intervistato dalla tv Milenio, il sindaco, José María Valencia, ha riferito che l’incidente è avvenuto sulle spiaggia conosciuta come Aquila della località di Maruata, e che le vittime sono un commerciante proveniente da Colima ed una turista del Guanajuato.

Da parte sua il quotidiano Sol de México ha riferito che l'uomo e la donna erano già deceduti quando sul posto sono giunti i soccorritori. Una persona, testimone dell’accaduto, ha ripreso con il suo cellulare e diffuso via X in un video di sette secondi del momento esatto in cui il fulmine colpisce le due persone in procinto di abbandonare la spiaggia.