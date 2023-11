Guerra in Medio Oriente, 50 morti dopo un raid su una scuola a Gaza. Blinken: "Troppi palestinesi uccisi"

Oltre un mese di guerra israelo-palestinese. Gli Stati Uniti stanno cercando di intensificare la loro influenza diplomatica su Israele per cercare di limitare le vittime nella striscia di Gaza. "Finora troppi palestinesi sono stati uccisi, troppi hanno sofferto in queste ultime settimane". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in India, secondo quanto riferisce il Guardian, sottolineando che dovrebbe essere fatto tutto il possibile per prevenire danni ai civili e massimizzare l'assistenza di cui hanno bisogno.

Fonte Israele, nessuna intesa per scambio di prigionieri

Non c'è alcuna definizione di un'intesa relativa ad uno scambio di prigionieri tra Israele e Hamas. Lo ha detto una fonte politica israeliana citata dalla tv pubblica Kan. Secondo la stessa fonte, ci sono sforzi in parallelo ai combattimenti per fare tutto il possibile per recuperare gli ostaggi.

Netanyahu, esercito manterrà controllo Gaza a fine guerra