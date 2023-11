Inutile l'appello dei genitori: domani il distacco delle macchine alla piccola Indi, andrà in un hospice

L’Appello dei genitori di Indi Gregory per impedire il distacco delle macchine che la tengono in vita è stato rifiutato. Il distacco delle macchine che tengono in vita la piccola avverrà già domani e la bambina verrà trasferita in un hospice. Lo rendono noto Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, e l’avvocato Simone Pillon, che stanno seguendo gli sviluppi del lato italiano della vicenda in contatto con i legali inglesi e la famiglia Gregory. Nell’udienza di oggi i giudici inglesi avevano fissato come termine per il distacco dei dispositivi vitali lunedì 13 novembre, ma successivamente, spiegano Coghe e Pillon, è stato precisato dai legali della famiglia che l'interpretazione corretta della sentenza indica che il distacco verrà effettuato il prima possibile, già domani.

Il papà: "Stavo male, allora ho pensato al Paradiso"

«L'Italia si è offerta di darci una alternativa con questo ospedale pediatrico specializzato, dove ci sono anche altri bambini in situazioni simili, anche più grandi di lei": così a «Cinque minuti» da Bruno Vespa su Rai Uno il papà della piccola Indi, Dean Gregory, che non vuole perdere la speranza di salvare la sua piccola.

Le tre sorelle di Indi come hanno vissuto questi otto mesi? «La più grande - ha risposto Dean Gregory - e» stata molto tempo in ospedale, si è occupata molto di lei, le è stata vicino e mi ha chiesto appunto di questa possibilità di andare in Italia , se c'era qualche possibilità concreta e positiva».

Lei non era credente, è vero che ha detto che dopo aver visto l’Inferno deve esistere in Paradiso e ha chiesto di battezzare sua figlia? «Questo è proprio successo - ha risposto Dean - io stavo male, mi sono reso conto di questa situazione così grave, per questo ho fatto questa richiesta».