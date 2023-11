Conflitto in Medio Oriente, colpite “cellule” terroristiche in Siria. Avviata la diaspora da Gaza City

Aerei da guerra israeliani hanno colpito le «infrastrutture terroristiche» in Siria a seguito dell’attacco da quel territorio verso la parte del Golan annessa a Israele. Lo ha annunciato l’esercito israeliano. «In risposta all’attacco sulle alture di Golan di ieri - ha affermato l’esercito in una breve dichiarazione - aerei da combattimento hanno colpito le infrastrutture terroristiche in Siria».

La diaspora da Gaza City

Circa 200.000 residenti di Gaza City hanno lasciato la città solo negli ultimi tre giorni, suggerendo che Hamas sta perdendo il controllo sulla parte settentrionale della Striscia. Lo riferisce in una conferenza stampa il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hagari. Lo riferisce la Tass.

«Molte persone se ne sono andate negli ultimi giorni perché Hamas ha perso il controllo del nord della Striscia di Gaza. Quasi 200.000 persone se ne sono andate solo negli ultimi tre giorni». Il portavoce ha detto che la popolazione civile sta lasciando la parte settentrionale della Striscia «contrariamente alle istruzioni» di Hamas, che, secondo l’esercito israeliano, usa i civili come scudi umani.