Incontro Usa-Cina. Xi: "Voltarsi le spalle non è un'opzione". Biden: "Lavoriamo insieme su intelligenza artificiale e clima"

I presidenti Joe Biden e Xi Jinping si sono stretti la mano in California per dare il via a un incontro atteso da tempo e volto a disinnescare le tensioni tra Stati Uniti e Cina. Un anno dopo il loro ultimo faccia a faccia, un sorridente Biden ha salutato Xi dopo che il leader cinese è sceso da una limousine nera negli opulenti Filoli Gardens in California, a meno di 30 miglia da San Francisco.

Per gli Stati Uniti e la Cina "non è un’opzione girarsi le spalle". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping incontrando Joe Biden. Le relazioni fra la Cina e gli Stati Uniti non sono mai state facili «negli ultimi 50 anni e più» e si sono trovate ad affrontare «sempre problemi in un senso o nell’altro ma sono andate avanti. Per due grandi Paesi come Cina e Stati Uniti voltarsi le spalle non è un’opzione».«Possiamo lavorare insieme sull'intelligenza artificiale e sul clima": lo ha detto Joe Biden aprendo il summit con Xi Jinping