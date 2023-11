Tregua e rilascio degli ostaggi, accordo tra Israele e Hamas

Il Qatar ha confermato il raggiungimento dell'accordo tra Israele e Hamas per una tregua di almeno 4 giorni a Gaza e il rilascio di 50 ostaggi tra donne e bambini a fronte di 150 detenuti palestinesi. "L'orario di inizio della pausa sarà annunciato entro le prossime 24 ore (per dare ai cittadini israeliani la possibilità di fare ricorso alla Corte Suprema e chiedere di bloccare il rilascio dei prigionieri palestinesi); durerà quattro giorni e sarà soggetta a proroga", ha affermato Doha in un comunicato citato dai media internazionali. Israele ha pubblicato - sul sito web del ministero della Giustizia - un elenco di 300 detenuti palestinesi che potrebbero essere rilasciati. Include i nomi, l’età e i reati dei candidati alla scarcerazione.

Netanyahu parla di "decisione giusta", avvertendo però che dopo la pausa la guerra riprenderà. Biden si è detto "estremamente soddisfatto", ha ringraziato "lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani del Qatar e il presidente Abdel-Fattah al-Sisi dell'Egitto per la loro collaborazione nel raggiungimento di questo accordo" e si è detto "straordinariamente gratificato" al pensiero della imminente liberazione degli ostaggi. Tra i rilasciati ci saranno anche 3 americani. Anche la Russia accoglie con favore l’accordo umanitario di cessate il fuoco. Lo scrive l’agenzia di stampa RIA, che cita la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova. Intanto Blinken sarà la prossima settimana in Medio Oriente. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu. Il presidente Usa non parteciperà al G20 virtuale di oggi con Putin.

Herzog, accordo 'doloroso e difficile, sostengo Netanyahu'

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha definito "doloroso e difficile" l'accordo sugli ostaggi concluso con Hamas, specificando però di di "sostenere" la decisione del premier Benjamin Netanyahu.

"Le riserve sono comprensibili, dolorose e difficili, ma date le circostanze sostengo la decisione del primo ministro e del governo di portare avanti l'accordo per il rilascio degli ostaggi", ha affermato Herzog su X.

"Si tratta di un dovere morale ed etico che esprime correttamente il valore ebraico e israeliano di garantire la libertà di coloro che sono tenuti prigionieri, con la speranza che sia un primo passo significativo per riportare a casa tutti gli ostaggi - prosegue il presidente -. Lo Stato di Israele, le Idf e tutte le forze di sicurezza continueranno ad agire in ogni modo possibile per raggiungere questo obiettivo, insieme al ripristino della sicurezza assoluta dei cittadini di Israele".

Hamas, Israele ordina evacuazione ospedale Indonesiano

Il Ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas ha detto all'emittente Al Jazeera che l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'ospedale Indonesiano. L'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa riferisce che un funzionario del nosocomio ha ricevuto un messaggio con "un avvertimento speciale". L'esercito israeliano afferma di avere informazioni sull'attività militare all'interno della struttura e sta chiedendo "la sospensione immediata di tutte le azioni militari" all'interno del nosocomio. "Se tali attività non si fermeranno entro 4 ore - recita il messaggio -, l'esercito si riserva il diritto di intraprendere attività contro di esse in conformità con le leggi internazionali".

Israele, guerra proseguirà al termine della tregua

L'esercito israeliano "continuerà la sua guerra" contro Hamas dopo la fine della tregua nella Striscia di Gaza, ha assicurato oggi il governo di Israele. "Il governo israeliano, l'esercito israeliano e le forze di sicurezza continueranno la guerra per restituire tutti i rapiti, eliminare Hamas e garantire che non ci siano ulteriori minacce allo Stato di Israele da Gaza", ha affermato l'esecutivo in un comunicato.