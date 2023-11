Guerra in Medio Oriente, slitta la tregua sugli ostaggi. Israele: "Nessuna rottura, ritardi tecnici"

La tregua tra Israele e Hamas «non sta mettendo fine alla guerra». Lo dice il capo di stato maggiore dell’IDF, tenente generale Herzi Halevi, parlando alle truppe, secondo quanto riportano i media israeliani. «Stiamo cercando di collegare gli obiettivi della guerra, in modo che la pressione dell’operazione di terra porti alla possibilità di raggiungere anche l’obiettivo di questa guerra, creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi rapiti», ha detto Halevi agli ufficiali della 36esima divisione durante una visita nella Striscia di Gaza. «Non porremo fine alla guerra. Continueremo finchè non saremo vittoriosi, andando avanti e proseguendo in altre aree di Hamas», ha aggiunto.

Fonte Israele: "Il ritardo nella tregua non deriva da una rottura"