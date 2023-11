Picco di casi di polmonite fra i bambini in Cina, appello dell'Oms

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha sollecitato la popolazione cinese a «seguire misure per ridurre il rischio di malattie respiratorie», considerato il picco di casi segnalato fra i bambini nel nord del Paese.

«L'Oms ha avanzato alla Cina una richiesta ufficiale per informazioni dettagliate su un incremento di malattie respiratorie e i casi di polmonite fra in bambini», scrive l’Organizzazione in una dichiarazione sui social.

L’Oms ha chiesto informazioni aggiuntive sulle recenti tendenze nella circolazione di patogeni conosciuti, inclusi quelli dell’influenza, il Sars-Cov-2 (il virus del Covid-19), il virus respiratorio sinciziale (RSV), la causa più frequente di patologia delle vie aeree inferiori nei lattanti, e il mycoplasma pneumoniae, oltre che sul grado di sovraffollamento del sistema sanitario.

Le misure preventive sollecitate sono vaccinazioni, la distanza dalle persone ammalate, restare a casa in caso di contagio, lavarsi regolarmente le mani e indossare le mascherine.

Bassetti: "Polmoniti in Cina? Sembra film gia' visto..."

«Sembra un film già visto: c'è evidentemente qualcosa che non funziona in Cina dove le comunicazioni arrivano sempre con il contagocce». Così all’AGI l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in relazione ai casi di polmonite che stanno colpendo i bambini in alcune zone della Cina. «L'Oms deve decidere quale sia il suo ruolo - spiega -. Deve imporsi di più, perché un Oms così non serve a nessuno. Non si può essere deboli con i forti e forti con i deboli. In Africa agiscono in un modo, invece in Cina sono sempre timidi». «Bisogna pretendere chiarezza dai cinesi che non possono continuare a nascondere dati sanitari. Io da medico, dopo ciò che è avvenuto nel 2020, non mi fido», conclude.