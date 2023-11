Conflitto in Medio Oriente, Israele ad Hamas: “Nuova lista di ostaggi o la guerra riprende”. C'è la nuova tregua

L’esercito israeliano ha dichiarato stamattina che la tregua con Hamas continuerà «alla luce degli sforzi dei mediatori per portare avanti il processo di rilascio degli ostaggi e nel rispetto dei termini dell’accordo». L’emittente pubblica nazionale israeliana Kan riferisce che la prima riunione del gabinetto di guerra del Paese si era conclusa senza una decisione sulla proroga della tregua a Gaza, in scadenza stamattina. Secondo la Kan, Israele voleva «ricevere entro le 7 del mattino» ora locale (le 6 in Italia) da Hamas una «lista migliorata» dei prossimi prigionieri da rilasciare. Una fonte ufficiale israeliana aveva aggiunto all’emittente che se la lista non fosse cambiata entro tale scadenza sarebbero ripresi i combattimenti nella Striscia.

Rilasciate sei donne e due bambini

Secondo fonti israeliane, l’elenco degli ostaggi che saranno rilasciati oggi comprende otto persone, probabilmente sei donne e due bambini. Lo riferiscono i media israeliani aggiungendo che saranno restituiti anche i corpi di tre rapiti. Gli sforzi per la continuazione del cessate il fuoco e il rilascio di altri ostaggi sono proseguiti per tutta la notte. Hamas ha inizialmente insistito per la consegna di cinque ostaggi vivi e tre corpi, tutti di donne e bambini. Una lista a cui Israele si è opposto perché contraria alla condizione concordata nell’accordo originale, secondo cui Hamas avrebbe rilasciato 10 ostaggi vivi ogni giorno.