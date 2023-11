Hamas rivendica l'attentato a Gerusalemme e invoca una escalation. Uccisi tre israeliani, una 24enne incinta tra le vittime

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir ha affermato che la rivendicazione da parte di Hamas dell'attacco terroristico di oggi a Gerusalemme, in cui sono morti tre civili, significa che é stato violato il cessate il fuoco. "Con una mano Hamas firma il cessate il fuoco, con l'altra manda i terroristi a uccidere gli ebrei a Gerusalemme", ha detto il ministro citato da The Times of Israel. "Questo non è un cessate il fuoco, ma piuttosto una continuazione della concezione di contenimento degli attacchi terroristici e di concessione che ci ha portato all'uccisione di persone, che dà a Sinwar, leader di Hamas a Gaza, la speranza di poter uscire da questo conflitto prendendo il sopravvento", ha continuato, "dobbiamo smettere di fare accordi con il diavolo e tornare immediatamente alla lotta, con rara forza".