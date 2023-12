Nella notte razzi di Hamas su Tel Aviv, Israele risponde con raid al confine egiziano e in Cisgiordania. Scontro anche sugli ostaggi

Israele ha continuato a colpire nella notte la Striscia di Gaza e Hamas ha lanciato razzi (oltre 250) contro Tel Aviv e altre città israeliane. Due dei soldati israeliani sono morti in combattimento e almeno sette persone, secondo Hamas, sono state uccise questa mattina in un raid vicino al confine meridionale di Gaza con l'Egitto. Ieri sera colpito anche il campo profughi di Nuseirat, con 13 morti. Israele, secondo la Nbc, avrebbe accettato di designare ampie "safe zone". Scontro anche sugli ostaggi. Hamas sostiene di avere solo uomini e soldati, mentre Israele sostiene che abbiano ancora donne e bambini.

Carri armati vicini a Khan Yunis, nel sud della Striscia

Mezzi blindati israeliani hanno superato la scorsa notte il Wadi Gaza e sono entrati nel settore meridionale della Striscia, assestandosi sulla arteria Khan Yunis-Deir el-Ballah. Altri blindati hanno preso posizione sulla spiaggia di Deir el-Ballah. Lo riferiscono fonti locali secondo cui la scorsa notte ci sono stati combattimenti fra l’esercito e miliziani di Hamas nella vicina zona di Karara. Mentre l'aviazione continua i bombardamenti il portavoce militare Avichay Adraee ha ordinato la evacuazione del centro di Khan Yunis, dopo che ieri erano stati sgomberati alcuni rioni. Gli ordini sono di raggiungere la città di Rafah.

Operazione militare in un campo profughi della Cisgiordania

Un’operazione militare israeliana è in corso nel campo profughi di Ain al-Sultan, a nord di Gerico, in Cisgiordania, secondo quanto mostrano alcuni video diffusi sui social network e di cui dà conto un articolo sul sito della emittente Al-Jazeera. Si vedono decine di veicoli militari israeliani che girano per le strade del campo e i militari che fanno irruzione nelle case.

In Cisgiordania, almeno 254 palestinesi sono stati uccisi dall’esercito israeliano e dai coloni dall’inizio del conflitto; oltre un quarto sono minori. L’ultima vittima è un ventunenne ucciso questa mattina durante un raid a Qalqilya, Adnan Issam Zaid, secondo l’agenzia di stampa palestinese WAFA. Secondo la Commissione palestinese per gli affari dei detenuti, dal 7 ottobre sono state arrestate più di 3.400 persone.