Medio Oriente, Hamas ha chiesto al Consiglio di Sicurezza Onu di porre fine alla guerra

Hamas ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell’Onu di porre fine alla «guerra brutale» nella Striscia di Gaza. «Chiediamo al Consiglio di Sicurezza, alla comunità internazionale e a tutti i Paesi del mondo di porre fine a questa guerra brutale e di salvare la Striscia di Gaza prima che sia troppo tardi», ha affermato in un comunicato l'ufficio stampa del gruppo palestinese.

Abu Mazen invoca conferenza di pace per lo Stato palestinese

Un alto funzionario statunitense ha dichiarato che l’idea di una conferenza internazionale è stata discussa tra diversi partner, ma la proposta è ancora in una fase preliminare. «È una delle tante opzioni sul tavolo che noi e altri prenderemo in considerazione con una mente aperta, ma non è stata presa alcuna decisione al riguardo», ha detto il funzionario a condizione di anonimato. Abbas ha affermato che, sulla base di un accordo internazionale vincolante, farebbe rivivere l’indebolita Autorità Palestinese, attuerebbe le riforme tanto attese e terrebbe elezioni presidenziali e parlamentari, che sono state sospese dopo che Hamas ha vinto nel 2006 e successivamente spinto l’Autorità Palestinese fuori da Gaza. Poi ha aggiunto che l’Autorità Palestinese ha rispettato tutti gli accordi di pace firmati con Israele dall’Accordo di Oslo del 1993 e le intese che sono seguite nel corso degli anni, ma che Israele ha rinnegato le sue promesse di porre fine all’occupazione. Alla domanda se rischierebbe di tenere elezioni data la possibilità che Hamas possa vincere come nel 2006, Abu Mazen ha risposto che «chi vince vince, queste saranno elezioni democratiche».