Nasa, il novembre 2023 è il più caldo mai registrato: influenza umana sul clima

Il mese scorso è entrato nei libri di storia come il novembre più caldo mai registrato secondo i dati di Gistemp, il database di temperature della Nasa - National Aeronautics and Space Administration. Questo risultato non è isolato, ma segna il culmine di un trend che ha visto quest'autunno (settembre-novembre) essere il più caldo mai registrato.

I dati raccolti mostrano un incremento preoccupante nelle temperature globali, un fenomeno che gli scienziati attribuiscono all'influenza umana sul clima. L'ultima serie di record di temperatura conferma la tendenza di riscaldamento a lungo termine che sta interessando il nostro pianeta, una tendenza che sembra non mostrare segni di rallentamento.

La deviazione della temperatura media globale di novembre 2023 è stata di 1.44°C superiore alla media di novembre nel periodo di riferimento 1951-1980. Questo aumento di temperatura, che può sembrare piccolo in numeri assoluti, è in realtà significativo in termini di impatto climatico e rappresenta un campanello d'allarme per la comunità scientifica e i decisori politici.

Questi dati non solo confermano le preoccupazioni riguardanti il cambiamento climatico, ma sottolineano anche l'urgenza di adottare misure efficaci per contrastare gli effetti deleteri delle attività umane sull'ambiente. La continua ascesa delle temperature globali è un richiamo alla responsabilità di ciascuno, sia a livello individuale che collettivo, per agire in modo concreto e sostenibile verso il nostro pianeta.