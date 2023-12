Strage a Praga, il "nerd" che odiava il mondo l'aveva annunciata sui social. Nessun italiano tra le 14 vittime

La polizia ceca ha identificato durante la notte 13 delle 14 vittime della strage alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo di Praga. Tra i 25 feriti ci sono 3 stranieri, ma nessuno di nazionalità italiana: l'informazione è stata confermata all’ANSA dal Ministero degli Esteri ceco.

David Kozak potrebbe avere altri morti sulla coscienza: la polizia ritiene che abbia ucciso il padre e forse anche due persone, un papà di 32 anni, e la figlia di due mesi, ritrovati morti alcuni giorni fa nella foresta di Katovice, alle porte di Praga. E intanto la Repubblica ceca, all’indomani del peggior massacro della sua storia, piange i suoi morti: domani sarà giornata di lutto nazionale.

La polizia non ha fornito dettagli sul possibile movente della sparatoria, avvenuto nell’edificio situato vicino al fiume Moldava in piazza Jan Palach, un’area che in queste giornate natalizie è popolata di turisti. Il ministro dell’Interno, Vit Rakusan, ha assicurato che gli investigatori non sospettano alcun legame ideologie o gruppi estremisti.

Una laurea, pare addirittura premiato per la sua tesi sulla storia polacca del XIX secolo, il 24enne viene descritto da chi lo conosceva come un 'nerd’, introverso ma affascinato dalle armi. E’ stato ritrovato morto al termine del convulso pomeriggio, pesantemente armato e con munizioni: non è chiaro se si sia suicidato o sia deceduto per le gravissime ferite riportate.

Il piano era stato annunciato via Telegram: «Voglio sparare a scuola e magari suicidarmi». Su un canale aperto poco tempo fa e con pochi iscritti, Kozak aveva scritto che ad «aiutarlo» era stata Alina Afanaskina, la 14enne che lo scorso 7 dicembre ha sparato col fucile del padre in una scuola di Bryansk, in Russia, uccidendo due compagni prima di togliersi la vita. «Ho sempre voluto uccidere, pensavo che sarei diventato pazzo in futuro. Mi sono reso conto che era molto più proficuo fare una strage piuttosto che omicidi seriali. Mi sono seduto. Ho aspettato. Sognato. Volevo... Ma a un certo punto è arrivata Alina, è stato come se fosse venuta in mio aiuto dal cielo appena in tempo. Odio tutti, tutti mi odiano, voglio causare il maggior dolore possibile».

Ieri pomeriggio, Kozak doveva partecipare a una lezione programmata, si è recato a Praga dal suo villaggio natale, Hostoun. La polizia ha ricevuto una soffiata ed è accorsa, ma non è bastato. Quando sono cominciati gli spari, gli studenti si sono chiusi nelle aule per sfuggirvi, spingendo banchi e sedie contro le porte, nascondendosi sotto i tavoli; ha fatto il giro del mondo l’immagine di un gruppo di giovani appollaiati sotto un cornicione sporgente, sotto una finestra in alto dell’edificio.

Delle oltre 20 persone ferite, 10 sono in gravi condizioni. Per domani il premier Petr Fiala ha invitato tutti a un minuto di silenzio a mezzogiorno quando suoneranno le campane; anche le bandiere degli edifici governativi sventoleranno a mezz'asta per tutta la giornata di sabato.