Guerra in Medio Oriente, Netanyahu: "Stiamo intensificando la guerra a Gaza"

«Stiamo intensificando la guerra a Gaza. Continueremo a combattere fino alla vittoria finale su Hamas». Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu aggiungendo che «questa è l’unica maniera per far tornare gli ostaggi, eliminare Hamas e assicurarci che Gaza non sia più una minaccia per il Paese». «Ci vorrà tempo ma siamo uniti: soldati, popolo e governo. Siamo uniti e determinati a combattere fino alla fine». «La guerra - ha sottolineato - ha un prezzo pesante, molto pesante nelle vite dei nostri eroici soldati e faremo di tutto per salvaguardarle. Tuttavia, c'è una cosa che non faremo; non ci fermeremo fino alla vittoria».