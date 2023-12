Gran Bretagna, messaggio "ambientalista" nel discorso di Natale di re Carlo

Re Carlo III ha pronunciato il tradizionale discorso di Natale al Paese, sottolineando l’importanza di avere cura del Pianeta «per il bene dei figli dei nostri figli». Il monarca, noto ambientalista, ha riferito di trovare «grande ispirazione» nella «crescente consapevolezza di come dobbiamo proteggere la Terra e la natura».

«In un momento di conflitti - ha sottolineato re Carlo III nel suo discorso al Paese in occasione del Natale - sempre più tragici in tutto il mondo, prego che possiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggerci a vicenda», ha detto ricordando l’insegnamento di Gesù del fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. «Questi valori sono universali» e «più che mai attuali», ha sottolineato.

Sarah Ferguson a messa con reali, prima volta dopo 30 anni

La famiglia reale britannica, come da tradizione, si è recata alla messa di Natale a Sandringham, in Scozia, dove si riunisce per il periodo festivo. La novità è stata la presenza di Sarah Ferguson, duchessa di York: per la prima volta dopo oltre 30 anni l’ex moglie del principe Andrea si è unita a re Carlo e Camilla, a William e Kate con i figli, ai duchi di Edimburgo e allo stesso ex marito, insieme alla figlia Beatrice con il marito Edoardo Mapelli Mozzi, nella passeggiata pubblica fino alla chiesa.