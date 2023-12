Conflitto in Medio Oriente, bomba in un minibus Khan Yunis: quattro vittime

Quattro persone sono morte oggi a Khan Yunis (nel settore sud della Striscia di Gaza) in una deflagrazione avvenuta all’interno di un minibus. Lo riferiscono fonti locali secondo cui la esplosione è avventa nel settore occidentale della città, a breve distanza dalla moschea Halil al-Rahman. L’identità degli uccisi non è ancora nota. Alcuni giorni fa nella vicina città di Rafah una jeep era stata centrata da un razzo sparato da un velivolo israeliano. In seguito si è appreso che si era trattata di «un’esecuzione mirata» diretta contro un esponente di Hamas che, secondo Israele, era coinvolto in traffico di armi.